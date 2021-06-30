"ثمرات 30 يونيو".. كيف تعاملت الدولة مع ملف الترويج السياحي خلال كورونا؟



ووجه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة مساندة القطاع وتقديم الدعم اللازم للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة، وغدًا 1 يوليو، يكون قد مر عامًا على استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومن خلال التقرير التالي نتعرف على أبرز الجهود التي بذلتها الدولة للترويج السياحي للمقصد المصري:



الترويج والتنشيط السياحي:

قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية داخل وخارج مصر، من أبرزها:

- تنظيم حدث عالمى ضخم هو موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية في الفسطاط في 3 أبريل 2021 والذى كان له صدى إعلامى عالمي مدوى.



- استحداث صفحات للوزارة على منصات التواصل الاجتماعى، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية على تلك المنصات لتسليط الضوء على المقصد السياحى المصرى، مثل إطلاق جولات افتراضية لبعض المواقع الأثرية والمتاحف، والتعريف بضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية لاستقبال الزائرين في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومنها إنتاج مشترك بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية للفيلم الترويجي "رحلة سائح في مصر"، كما تم إطلاق مجموعة من الأفلام التعريفية لضوابط السلامة الصحية لاستقبال الزائرين في المنشآت الفندقية والسياحية، وعدد من الأفلام الترويجية محليًا وفي أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.



- التنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية للتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لإعداد إستراتيجية متكاملة لتطوير قطاع السياحة ليتواكب مع الاتجاهات السياحية العالمية.



- التعاقد مع شركة عالمية للعلاقات العامة وإدارة الأزمات، والتي انتهت من إعداد استراتيجية العلاقات العامة للوزارة.



- التعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لإعداد الإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة 3 سنوات روعى فيها المتغيرات الجديدة في صناعة السياحة عالميًا. وقد وافقت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار على إطلاق الحملة بتكلفة 30 مليون دولار في العام.



- إطلاق الجزء الأول والثاني من الحملة الترويجية لمصر في السوق العربي علي أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكبرى محركات البحث والحجز، وقد حقق الجزء الأول نتائج إيجابية بعد شهر واحد من إطلاقه حيث أظهر محرك البحث جوجل قيام 20 مليون مستخدم للإنترنت بدول مجلس التعاون الخليجي من البحث عن السفر إلى مصر خلال شهر واحد.



- تنفيذ رحلات تعريفية لمنظمي الرحلات والدبلوماسيين والصحفيين وقنوات التليفزيون المحلية والدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات صحفية للإعلام المحلي والأجنبي وسفراء العالم للإعلان عن الاكتشافات الأثرية، ورعاية العديد من المهرجانات والفاعليات واستضافة مجموعة من الأحداث الرياضية.



- استضافة مدونين ومؤثرين يتمتعون بنسب متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي من أوكرانيا، المملكة المتحدة، وجمهورية التشيك وروسيا وبعض الدول العربية ومصر. إطلاق عدد من المسابقات لتشجيع السياحة ورفع الوعى السياحى.



- المشاركة في عديد من المعارض السياحية الدولية، سواء افتراضيًا أو بالحضور الفعلى ومنها بورصة برلين السياحية ITB بألمانيا، معرض الفيتور السياحي الدولي FITUR بمدريد بإسبانيا، معرض بلجراد الدولي للسياحة ITF، معرض ميلانو السياحي الدولي BIT بإيطاليا، معرض UITT بأوكرانيا، سوق السفر العربي في دبي ATM.



- تنشيط السياحة الداخلية من خلال إطلاق مبادرة "شتي في مصر" بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية لدفع حركة السياحة الداخلية. وشملت المبادرة تخفيض أسعار الطيران الداخلي والفنادق خلال الفترة من15 يناير-31 مايو 2021.



- دعم السياحة الثقافية من خلال إرجاء زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية، والتي كان من المقرر زيادتها في نوفمبر 2020 إلى 1 مايو 2021.



ثم إرجائها مرة أخرى حتى مايو 2022، منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية للأجانب في محافظات قنا، الأقصر، أسوان خلال أشهر يونيو، يوليو وأغسطس عامي 2019 و2020 لتشجيع السياحة الثقافية بالصعيد خلال الصيف.



منح تخفيض 20% على أسعار تذاكر دخول كافة المواقع الأثرية والمتاحف للسائحين القادمين على خطوط شركتي مصر للطيران وآير كايرو، تشجيعا لخطوط الطيران المصرية، منح تخفيض 25% على أسعار التذاكر المجمعة لمتحفي شرم الشيخ والغردقة لتشجيع الشركات على شراء تذاكر لهما حتى 28 فبراير 2022.



منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة للمصريين خلال إجازة نصف العام ‎وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2021 في إطار مبادرة "شتي فى مصر"، ثم مد فترة التخفيض حتى نهاية مايو 2021، السماح للقنوات المصرية والعربية والأجنبية بإجراء برامج حوارية مجانا بالمواقع والمتاحف الأثرية.



منح المشاركين في قطار الشباب دخول مجاني إلى المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة بالأقصر وأسوان، إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات حتى حتى يونيو 2021.



تم منح الأطقم الطبية وأسرهم (بحد أقصى 3) زيارة مجانية لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة خلال عام 2021.

تعرض قطاع السياحة المصرية للعديد من الضربات والتي كانت الدولة تتعامل معها بشكل وقتي فيما يشبه المسكنات، وهو ما تغير تمامًا بعد الثلاثين من يونيو، حيث بدأت الدولة في اتخاذ منحى جديدًا في العامل مع السياحة خلال الأزمات وهو ما سيعد فيما بعد بروتوكولًا للتعامل خلال الأزمات.ولاقى القطاع دعمًا واهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بصفة عامة، وشهد بصفة خاصة دعمًا غير مسبوقًا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث عانى العالم أجمع ظروفًا استثنائية بسبب تداعيات الأزمة، فكان العام الأصعب على القطاع.