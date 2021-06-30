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تفاصيل إنقاذ رشيد من ضمور العضلات.. "في طريقه لدبي والحقنة بـ35 مليون جنيه" (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال ياسر طه والد الطفل رشيد الذي خرجت والدته مستغيثة لإنقاذ حياته المستقبلية من مصر ضمور العضلات وتعرضه لعجز محتمل في حال عدم حصوله على حقنة يصل سعرها إلى 35 مليون جنيه، إنّ رشيد حالته تتراجع صحيًا، وتحاول الأسرة إعطاءه الحقنة في أقرب وقت، حينما يصل من مصر إلى دبي، وينتهي من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن ثمن العلاج اكتمل بفضل التبرعات.

وأضاف "طه"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه سبق ووجه النداء عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي لحث الآخرين على التبرع لرشيد والأطفال الذين يعانون من نفس المرض.

وتابع والد الطفل رشيد، أن حديث الرئيس السيسي عن مرضى ضمور العضلات كان منصفًا، وكنت أنتوى مناشدة الرئيس لعمل استثناء لعلاج ابني رشيد، لكن الرئيس وعد بتخفيض سعر الدواء لجميع مرضي ضمور العضلات، لافتا إلى أن الدولة ستساهم في تخفيض سعر العلاج عن طريق عمل التفاوض مع الشركة المصنعة.

وأردف «طه» أنه يدعو الجميع للتبرع في صندوق تحيا مصر، من أجل توفير العلاج اللازم لحالات مرضى ضمور العضلات، مشيرًا إلى أن تلك الحالات قد لا تتحمل انتظار الوقت حتى تتفاوض الدولة مع الشركة المصنعة لتخفيض سعر العلاج.

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى المواطنين المقتدرين بتوجيه تبرعاتهم إلى صندوق تحيا مصر، من أجل مساعدة مرضى ضمور العضلات، مضيفة أن هذا العمل يعد بمثابة انتصارا للإنسانية.

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