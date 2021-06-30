وزير التعليم البريطانى يتوقع رفع قيود كورونا فى المدارس قريبا

أعرب وزير التعليم البريطاني، جافين ويليامسون، عن توقعه بأن يتم الإعلان عن خطط رفع القيود المكافحة لـ (كوفيد-19) في المدارس خلال الفترة المقبلة، في إطار الخطوة الرابعة من الخروج من حالة الإغلاق.





وقال ويليامسون أمام مجلس العموم البريطاني حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء إنه سيتم اتخاذ مزيد من الخطوات بهدف تقليل عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى عزل، مضيفًا أنه قد ناقش الأمر بالفعل مع وزير الصحة البريطاني الجديد، ساجد جاويد.



