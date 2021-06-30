عاجل.. التموين: غدا الخميس بدء صرف المقررات التموينية لشهر يوليو

أكد أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن شركتي الجملة ( العامة - المصرية)، قامتا بضخ كل إحتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع من يوم السابع والعشرين من الشهر الماضى، وذلك لتوفير مقررات شهر يوليو على البطاقات التموينية.

وأشار بيان صادر عن الوزارة، اليوم، إلى أن مخازن الجملة تعمل يومياً حتي في أيام الأجازات الرسمية، وشدد حسنين على توفير سلع جيدة للمواطنين علي بطاقة الدعم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تصرف السلع التموينية لأكثر من 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة الي المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها الي 1300 مجمع استهلاكي شهرياً.

وتابع: أن السلع التموينية التي تضخ هي 28 سلعة تتنوع ما بين الارز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والدقيق وساحيق الغسيل وغيرها من السلع الاخري