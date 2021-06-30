Advertisements

عاجل.. التموين: غدا الخميس بدء صرف المقررات التموينية لشهر يوليو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
Advertisements

أكد أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن شركتي الجملة ( العامة  - المصرية)، قامتا بضخ كل إحتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع من يوم السابع والعشرين من الشهر الماضى، وذلك لتوفير مقررات شهر يوليو على البطاقات التموينية.

 

وأشار بيان صادر عن الوزارة، اليوم، إلى أن مخازن الجملة تعمل يومياً حتي في أيام الأجازات الرسمية، وشدد حسنين على توفير سلع جيدة للمواطنين علي بطاقة الدعم.

 

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تصرف السلع التموينية لأكثر من 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة الي المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها الي 1300 مجمع استهلاكي شهرياً.

 

وتابع: أن السلع التموينية التي تضخ هي 28 سلعة تتنوع ما بين الارز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والدقيق وساحيق الغسيل وغيرها من السلع الاخري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين صرف مقررات التموينية صرف تموين شهر يوليو التموين

أخبار تهمك

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ ساعة و نصف

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ نصف ساعة

عاجل - موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الليجا للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعلن غياب المقاتل عن موقعة بيراميدز

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ 6 دقائق

تعرف على غيابات الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 12 ساعة

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

وزير التموين ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان دلتا ماركت (صور)

"التموين" تبدأ صرف المستحقات التموينية لشهر مايو مع طرح كوبونات لشراء السلع

"السلع التموينية" تصرف مستحقات البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي قبل موعدها

"التموين": صرف 90% السلع التموينية

التموين: اليوم بدء صرف إستعاضات شهر مايو بالمنافذ التموينية

"التموين": صرف 98% من المقررات التموينية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:28 م

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

07:02 م

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

04:08 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة