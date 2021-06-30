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صرف مكافأة للعاملين بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ولكتيبة العمل

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن صرف مكافأة لكافة العاملين بمستشفى "النصر التخصصي ببورسعيد"، ولكافة القوى البشرية ممن ساهموا بالجهد والعمل، من أجل الوصول بالمستشفى لأن تكون أول مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص تحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الاسكوا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي عقد اليوم، بمقر رئاسة الهيئة، بمدينة نصر، بحضور الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة.

جاء ذلك تقديرًا لكافة الجهود المبذولة من كل فرد من القوى البشرية وكتيبة العمل بمستشفى «النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد»، لبذلهم الكثير من الجهد وتفانيهم في العمل للوصول بالمستشفى، أن تكون أول مستشفى في مصر من القطاعين الحكومي والخاص حاصلة على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، لمدة 3سنوات مقبلة، وهو ما يسمح بتقديم الخدمات الصحية وفقًا لأعلى مستويات الجودة والتميز لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مثمنًا الجهد الكبير للدكتور "هاني راشد" نائب رئيس الهيئة للوصول إلى هذا الإنجاز.

فيما أهدى رئيس مجلس إدارة الهيئة هذا الإنجاز إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد التاريخي راعي الإصلاح الصحي والإجتماعي في مصر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الداعم للتطوير الصحي في مصر والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لجهودها العظيمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لـ 100مليون مصري.

حضر الاجتماع كلًا من الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.
صرف مكافأة للعاملين بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ولكتيبة العمل
صرف مكافأة للعاملين بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ولكتيبة العمل
صرف مكافأة للعاملين بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ولكتيبة العمل
صرف مكافأة للعاملين بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ولكتيبة العمل
صرف مكافأة للعاملين بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ولكتيبة العمل
صرف مكافأة للعاملين بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ولكتيبة العمل
صرف مكافأة للعاملين بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ولكتيبة العمل
صرف مكافأة للعاملين بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ولكتيبة العمل
صرف مكافأة للعاملين بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ولكتيبة العمل
صرف مكافأة للعاملين بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ولكتيبة العمل

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