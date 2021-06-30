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التحفظ على ملف العقار المنهار بالإسكندرية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أمرت  نيابة الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود زغلول، التحفظ على ملف عقار الدخيلة المنهار، والذي أودى بحياة سيدة فيما تواصل اعمال البحث عن اخرين بأسفل الأنقاض.
 كما قررت النيابة استدعاء مسئول الحى لمعرفة تداعيات الانهيار والقرارات التنفيذية التى صدرت بشأن العقار، وتوجه فريق من النيابة للاستمتاع لأقوال المصابين وشهود العيان.

هذا وتستخدم قوات الحماية المدنية، أجهزة المجسات الحديثة وتواصل البحث ورفع الأنقاض بالمعدات الخفيفة لصعوبة دخول المعدات الثقيلة والأوناش لوجود العقار فى حارة صغيرة.
 
وكانت تمكنت قوات الدفاع المدني، من إستخراج جثة سيدة من أسفل العقار، ووصل عدد المصابين إلى 5 أشخاص من ضمنهم طفلة تمكنت القوات من إستخراجها من أسفل الأنقاض وهي على قيد الحياة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتجري الأن أعمال البحث عن 4 أشخاص أخرين بأسفل الأنقاض.
تلقت غرفة عمليات حي العجمي برئاسة سيد موسى رئيس الحي، إخطارا بانهيار عقار بمنطقة الدخيلة الجبلية ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.

وعلى الفور توجه رئيس الحي بصحبه قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وقد تبين أن العقار مكون من 4 طوابق ودور أرضي، وتمكنت قوات ادفاع المدني من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض العقار، فيما أصيب 4 أخرين بجروح وكسور، وتم نقلهم بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

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