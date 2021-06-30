"ثمرات 30 يونيو".. كيف نهضت مصر بملف السياحة دوليًا؟



ووجه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة مساندة القطاع وتقديم الدعم اللازم للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة، وغدًا 1 يوليو، يكون قد مر عامًا على استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومن خلال التقرير التالي نتعرف على أبرز الجهود التي بذلتها الدولة لتعزيز التواصل الدولي مع الدول الزائرة إلى مصر:



أنشطة التعاون الدولي:

- قام وزير السياحة والاثار بالعديد من الزيارات الخارجية والاجتماع بالمسئولين بها لتعزيز التعاون الثنائي في مجالي السياحة والآثار ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر؛ ومنها زيارة العاصمة الألمانية برلين مرتين، العاصمة الأوكرانية كييف، العاصمة البيلاروسية منسك، العاصمة التشيكية براغ، العاصمة اليونانية أثينا، والعاصمة البولندية وارسو، العاصمة الأرمينية ييرفان.



- شارك الوزير في الجلسة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في تبليسي بجورجيا والجلسة 113 بمدريد، وقمة إنعاش السياحة والاجتماع 47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية بالرياض، حيث فازت مصر برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لمدة عامين، وتم خلال الاجتماع الموافقة على استضافة مصر للاجتماع ال 48 للجنة عام 2022.



- شارك "عبر الفيديو كونفرانس" في عدة اجتماعات دولية ومؤتمرات دعت إليها المنظمات ذات الصلة بعمل الوزارة مثل منظمة السياحة العالمية ومنها على سبيل المثال: المجلس العالمة للسفر والسياحة، منظمة العربية للسياحة، الاتحاد الأفريقي، رابطة السفر في منطقة المحيط الهادي لآسيا " PATA".



- استضافة عدد من كبار المسئولين الدوليين في مجال السياحة، ومنهم أمين عام منظمة السياحة العالمية، وزير السياحة باليونان، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية.



كما كان المقصد السياحى المصرى محل تناول إعلامى فى عديد من وسائل الإعلام الدولية التي نشرت عدد من المقالات والتقارير الإيجابية عن السياحة في مصر، ومنها جريدة التليجرافThe Telegraph والجارديان البريطانية وشبكة CNN Travel وموقع "Trip Advisor".

تعرض قطاع السياحة المصرية للعديد من الضربات والتي كانت الدولة تتعامل معها بشكل وقتي فيما يشبه المسكنات، وهو ما تغير تمامًا بعد الثلاثين من يونيو، حيث بدأت الدولة في اتخاذ منحى جديدًا في العامل مع السياحة خلال الأزمات وهو ما سيعد فيما بعد بروتوكولًا للتعامل خلال الأزمات.ولاقى القطاع دعمًا واهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بصفة عامة، وشهد بصفة خاصة دعمًا غير مسبوقًا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث عانى العالم أجمع ظروفًا استثنائية بسبب تداعيات الأزمة، فكان العام الأصعب على القطاع.