تاجران يمزقان جسد زميلهما بسبب خلافات ببنها

مزق تاجران جسد زميلهما بسنجة، اليوم الأربعاء، في سوق قرية ميت الحوفيين دائرة مركز بنها، إثر خلافات سابقة بينهما، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وألقي القبض على أحد المتهمين، وجاري ضبط الثاني، بعد هروبه عقب ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول " فتحي.ش"، تاجر، مصابا بعدة طعنات في البطن في حالة سيئة.



انتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، وتبين أن المصاب تشاجر مع تاجران أخران في سوق قرية ميت الحوفيين، دائرة مركز شرطة بنها، لوجود خلافات سابقة بينهم، فطعنه المتهمان بألة حادة "سنجة" عدة طعنات، وفرا هاربان.



وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحدهما ويدعى "أحمد.ع"، وجاري ضبط الثاني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق‏.