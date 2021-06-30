مديرية أمن الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم (صور)

نظمت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من مختلف المراكز والأقسام.



جاء ذلك في اطار الدور المجتمعي لأجهزة الوزارة، وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.



واتخذت مديرية أمن الأقصر، كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتنظيم حملة التبرع بالدم، التي ساهم فيها العديد من الضباط والأفراد بالتبرع، حرصًا منهم على تفعيل الدور الإنساني ورعاية المرضى من أبناء الشعب المصري.