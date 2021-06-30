"الكاميرا" تتسبب في سقوط المطربة جنات داخل حمام سباحة

أثار مقطع مصور للمطربة جنات اليوم الأربعاء، الموافق 30 يونيو 2021، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرضت لموقف محرج.





جنات





وتصدرت جنات تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، بعد تداول فيديو لها وهي تصطحب ابنتها على حافة حمام سباحة منزلها، وهي مشتتة التركيز مع كاميرا تقوم بتصويرها، ما أدى لسقوطها.





سقوط جنات





واختل توازن جنات التي كانت تسير هلى حافة حمام السباحة وعلى يسارها ابنتها، لتسقط بشكل محرج داخله، وترتطم ابنتها بالحافة لكنها تقع في الخارج.





سقوط جنات في حمام سباحة





وتساءل رواد مواقع التواصل عن أسباب سير جنات بهذه الطريقة، بينما اطمأن البعض الآخر على ابنة المطربة جنات، والتي ارتطمت بحافة حمام السباحة بشكل قوي.





فيديو جنات





وشاركت جنات جمهورها، الفيديو الذي يوثق لحظة سقوطها داخل حمام سباحة منزلها ويجمعها بابنتها الصغيرة، على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام".





تعليق جنات على سقوطها





وعلقت جنات على الفيديو المنشور على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام"، قائلةً: "ما يقع اللي الشاطر".





آخر أعمال جنات





يُذكر أن آخر أعمال المطربةجنات هو ألبومها الغنائي، الذي حمل عنوان "أنا في انتظارك"، والذي تم طرحه على منصة "يوتيوب" في أغسطس الماضي.



