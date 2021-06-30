وزيرة الثقافة: أوبرا العاصمة الإدارية لا يوجد مثلها في العالم



قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل على إنشاء قصور للثقافة بمختلف المحافظات، وكذلك إعادة افتتاح قصور أخري بعد تجدديها، مشيرة إلى أن ما يتم تجديده من مشاريع يشمل مسارح متنقلة، ولافتة إلى أن هناك 56 مشروع تم إعادة افتتاحهم في جميع المحافظات.



وتابعت عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية ما الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم اف ام"، أنه سيتم افتاح متحف الجزيرة، والذي كان مغلقا منذ أكثر من 30 عاما، وخلال عام من الآن سيتم الافتتاح والوزارة لم تعمل فقط على المنشآت ولكن المشاريع الثقافية.



وأضافت عبد الدايم، أن الوزارة أنشأت قناة عبر السوشيال ميديا وتم بث الكثير من الفاعليات الثقافية عليها والأمسيات بالإضافة إلى مشاريع كبيرة على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى أن حالة التلاحم بين الوزارة ومنشأتها ومبادرة حياة كريمة أتاحت للوزارة التواجد في القرى من خلال المسارح المتنقلة، مضيفة أن هناك 6 مسارح وتم تنفيذ مشروع ابدأ حلمك وعقد بروتوكولات ومسابقات لاكتشاف المواهب.



وأردفت وزيرة الثقافة، أن الدولة مؤخرًا دشنت جائزة الدولة للمبدع الصغير، كما تعمل على إقامة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة، والتى سيكون بها دار أوبرا ليست موجودة في العالم وكذلك متاحف وسيكون مشروع عظيم للغاية، قائلة:"هناك حالة تصحيح مسار تحدث في مصر ومنها الدراما هناك نقلة تخص الإعلام الدراما بدأ لها تصحيح مسار وحتى منتج الأفلام ودورونا في نشر الوعي".

