نقيب محامي القاهرة في ذكري 30 يونيو: تحية إعزاز وتقدير لكل شهيد من الجيش والشرطة



وأكد ان 30 يونيو هو حدث تاريخي وأكد على إن جينات الشعب المصري الحضارية والثقافية المستمدة من نهضته عبر تاريخه الطويل، إرث لا ينبغي التفريط فيه، وهو ما تأكد خلال نزول الشعب بالملايين، وإحساسه بالخطر على وطنه وهويته، حيث شهدت ميادين المحروسة في العاصمتين وعواصم المحافظات والمدن والقرى ملحمة وطنية نادرة التكرار، أدهشت العالم ولفتت إلى ثقل مصر ووزنها الحقيقي ومعدن شعبها العظيم.



واضاف محي انه لا يفوتنا أن نتقدم بتحية إعزاز وتقدير لكل شهيد من قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة في مواجهة إرهاب تلك الجماعات، ونجدد ثقتنا في درع وسيف أمتنا في مواجهاتهم لحفظ أمننا القومي وحماية مقدرات الوطن، تحيا مصر دائما أبدا، أبناؤها كرام ونسرها خفاق".

تقدم عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة بخالص التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الجيش والشرطة البواسل بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.وأكد عمرو محي في بيان صحفي اليوم الإربعاء أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نقطة تحول ليس في تاريخ مصر فحسب بل والمنطقة بأكملها، وأنها كانت بمثابة عودة الروح لمصر.