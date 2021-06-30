Advertisements

نقيب محامي القاهرة في ذكري 30 يونيو: تحية إعزاز وتقدير لكل شهيد من الجيش والشرطة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
تقدم عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة بخالص التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الجيش والشرطة البواسل بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد عمرو محي في بيان صحفي اليوم الإربعاء أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نقطة تحول ليس في تاريخ مصر فحسب بل والمنطقة بأكملها، وأنها كانت بمثابة عودة الروح لمصر.

وأكد ان 30 يونيو هو حدث تاريخي وأكد على إن جينات الشعب المصري الحضارية والثقافية المستمدة من نهضته عبر تاريخه الطويل، إرث لا ينبغي التفريط فيه، وهو ما تأكد خلال نزول الشعب بالملايين، وإحساسه بالخطر على وطنه وهويته، حيث شهدت ميادين المحروسة في العاصمتين وعواصم المحافظات والمدن والقرى ملحمة وطنية نادرة التكرار، أدهشت العالم ولفتت إلى ثقل مصر ووزنها الحقيقي ومعدن شعبها العظيم.

واضاف محي انه لا يفوتنا أن نتقدم بتحية إعزاز وتقدير لكل شهيد من قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة في مواجهة إرهاب تلك الجماعات، ونجدد ثقتنا في درع وسيف أمتنا في مواجهاتهم لحفظ أمننا القومي وحماية مقدرات الوطن، تحيا مصر دائما أبدا، أبناؤها كرام ونسرها خفاق".

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على غيابات الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ 5 دقائق

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة

الأهلي يعلن غياب المقاتل عن موقعة بيراميدز

منذ ساعة و نصف

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ ساعة و نصف

عاجل - موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الليجا للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:28 م

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

07:02 م

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

04:08 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة