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وزيرة التضامن: الرئيس السيسي حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية.. ونبني مصر جديدة (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجهت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو لما لها من إنجازات خلال سبع سنوات من البناء والاستثمار، قائلة "كلنا كنا بنبني مصر جديدة".

وأضافت "نفين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن الرئيس السيسي كان حريصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية منذ توليه الحكم".

وتابعت "كانت مصر عبارة عن بنية تحتية كانت متهالكة من شبكات مواصلات وطرق واتصالات، وكل هذا تغير كما أنه لم ينسى الاستثمار في الإنسان، منذ تولي الرئيس كان فيه عهد وميثاق بين الرئيس والدولة على بناء وطن جديد تتلاحم فيه كل الأطياف".

واستطردت "هذا الذي تم بدء منذ إطلاق برنامج تكامل وكرامة والقيام بوحدات الإسكان الاجتماعي والتوسع في نقل السكان من المناطق غير الآمنة إلى المناطق الجديدة، وسوف نستمر في استكمال المسيرة والاهتمام بفئات جديرة بالاهتمام مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والمهمشين لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الريف والحضر من خلال مبادرة حياة كريمة".

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