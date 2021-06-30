المفوضين توصي بنقل منطقة الزرايب من أرض اللواء



واستند التقرير الذي أعده المستشار محمد الجوهري، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلي المادة رقم ۲ من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 35 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في زرائب تربية المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول

علي أن "لا يجوز تريبة الخنازير إلا في الأماكن المحددة لتوطين انشطة وتربية الخنازير الصادرة بالقرار

الجمهوري رقم 338 لسنة2008 الدي عدل بالقرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2009 مع مراعاة المواصفات والتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة البيئة، ووزارة الصحة والسكان في هذا

الشأن".



وأوضح التقرير، ان المستندات التي قدمتها الجهة الإدارية بالرد على موضوع الدعوي، أن حي العجوزة قد أرسل خطأ بتاريخ 29 ديسمبر 2014 إلي مدير عام جهاز شئون البيئة بالقاهرة لنقل بمنطقة جمع القمامة المعروفة باسم الزرايب التي يتواجد بها مزارع تربية الخنازير بمنطقة أرض اللواء بمحاذاة سور محور ٢٦ يوليو إلي خارج المنطقة

السكنية.



وذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة، ولم يقم مدير عام جهاز شئون البيئة بالقاهرة بالرد عليه حتي تاريخ 20 مايو 2019، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارية السلبي بالامتناع عن حظر إلتقاء القمامة بمحاذاة سور سحور ۲۹ يوليو بمنطقة أرض الأنواع وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تخصيص مكان لإلقائها بعيدًا عن التجمعات السكنية.



وتابع، انه ولما كان المشرع قد وضع إلتزاما على الجهة الإدارية بالحفاظ علي البينة والصحة العامة، وألزمها بتحديد أماكن جمع القمامة بعيدا عن المناطق السكنية للحد من الأثر السلبي للقمامة علي البيئة والصحة العامة، كما ألزمها بعد السماح بتربية الخنازير في محافظتي القاهرة وحلوان في غير المكان المحدد لها بموجب قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر.



ولما كانت الجهة الإدارية متمثلة في إدارة حي العجوزة قد أقرت بأن منطقة جمع القماية المعروفة باسم الزرايب الكائنة بمنطقة أرض اللواء بمحاذاة سور محور 26 يوليو تقع ضمن منطقة سكانية ويتواجد بها مزارع تربية الخنازير.



وأن ذلك يؤثر سلبية على الصحة العامة والبيئة، الأمر الذي يكون معه مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن حظر القاء القمامة بمحاذاة سوز محور ٢٦ يوليو بمنطقة أرض اللواء وتخصيص مكان لإلقائها يبعد عن التجمعات السكنية على النحو الذي نظمه القانون، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون يتعين

التقرير بالغاؤه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تخصيص مكان لإلقائها يبعد عن التجمعات السكنية ونقل مزارع تربية الخنازير خارج المنطقة المذكورة.

أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوي المقامة من عبد الرحمن عوف، المحام والتي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم "الزرايب" التي تضم مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محازاة سور محور 23 يوليو، إلى إحدى المناطق الصحراوية.