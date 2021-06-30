غرب المنصورة يحقق نسبة ١٠٠% فى حصاد عمل منظومة الشكاوى الحكومية



حققت رئاسة حى غرب المنصورة

١٠٠% طبقا لما ورد بالتقرير النصف سنوى الخاص بقياس مؤشرات الأداء بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والذى يرصد حصاد

معدل انجاز منظومة الشكاوى الحكومية عن العام ٢٠٢١ وحتى ٣٠-٦-٢٠٢١ من أعداد الشكاوى ورصدها والاستجابة لها وسبل التواصل مع المواطنين.



ومن ناحيته ثمن المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حى غرب المنصورة بمسئول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الدكتورة أنجى سامى على الجهد المبذول بمنظومة شكاوى التدخل السريع بمجلس الوزراء والانتهاء منها بصور كاملة بنسبة ١٠٠%، مشيدا بهذه الآلية السريعة فى العمل والتواصل مع المجتمع الخارجى.



وقالت الدكتورة انچي سامي مدير عام التنمية الاقتصادية والمسئول عن منظومة الشكاوي تأتي في اطار

فى ضوء توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن سرعة الرد على الشكاوى الواردة من المواطنين وتأكيده أن معيار التقييم هو بسرعة الاستجابة للشكاوى والعمل على حل المشكلات التى تواجه هؤلاء المواطنين.



وأضافت "انچي" ان منظومة الشكاوي بالحي تعمل علي مدار اليوم ولا تؤجل فيها شكوي اي كانت دون رد من الجهة المختصة بها في الحي وان المحاسب محمد عبدالباقي رئيس الحي يولي منظومة الشكاوي اهتمام كبيرًا حرصًا علي ارضاء المواطن الذي وضعة الرئيس السيسي كمعيار رئيسي لتقييم اي مسئول