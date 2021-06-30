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برلماني: 30 يونيو تخليدًا لذكرى استرداد الشعب لوطنه بعد أن سُلب منه بعد ثورة 25 يناير

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو تُعد ذكري عظيمة للشعب المصري وتخليدًا لليوم الذي استرد فيه الشعب لوطنه بعد أن سُلب منه بعد ثورة 25 يناير، وهي أيضًا بداية حقيقية لمصر الجديدة وتكاتف الشعب والجيش والشرطة يدًا واحدة ووطن واحد للتخلص من حكم المرشد وجماعات الإخوان التي كانت تستهدف أخونة مؤسسات الدولة والتحكم فيها.

وأكد "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الشعب المصري أدرك بعد ثورة 30 يونيو من يستطيع حماية البلد وقت الشدة، كما أنها كانت رسالة حقيقة للعالم أجمع بأن مصر دولة عظيمة وشعبها شعب عظيم ولا يستطيع أحد أن يسلبه إرادتة ووطنه، وأظهرت مدي عمق العلاقة الوطيدة بين الشعب والجيش والشرطة والقيادة السياسية.

وأشار عضو صحة النواب، إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولي قيادة البلاد عام 2014 وقد حقق رصيد ضخم من الإنجازات في قطاع الصحة، حيث تم بناء عدد هائل من وحدات الرعاية الأولية ومراكز ووحدات طب الأسرة، والسعة السريرسة للمستشفيات العلاجية زادت إلى الثُلث خلال الـ 7 سنوات السابقة

وأوضح "رضوان" أن الرئيس السيسي وجه استثمارات ضخمة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين المنظومة الصحية في مصر، حيث استطاع القضاء على قوائم الانتظار من الجراحات الحرجة والعاجلة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، فضلًا عن انطلاق مشروع التامين الصحى الشامل حلم كل المصريين الذى انتظروه طويلًا وعجزت عن تحقيقه كل الانظمة السابقة، بالإضافة إلي إطلاق العديد من المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، ومبادرة نور حياة للعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي وجه بدعم الأطقم الطبية وخاصةً خلال جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال زيادرة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ لدعم الأطقم الطبية.

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