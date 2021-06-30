شردي: "نزلنا في 30 يونيو نمسك النشال الذي سرق ثورة 25 يناير"

وجه الإعلامي محمد مصطفى شردي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا "عمره ما وقف وقال أنا عملت".



وأضاف "شردي" خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "كلنا نزلنا في 30 يونيو علشان نمسك النشال الذي سرق ثورة 25 يناير".



وتابع "الرئيس السيسي سيتابع كل المشروعات التي تتم في مبادرة حياة كريمة، وتوقعوا أن تروا في أي مشروع داخل هذه القرى في جولة تفقدية قريبًا".



واستطرد "90% من الأعمال التي تتم في مصر من المقاولات والبناء تم بالقطاع الخاص، ولكن هناك رقابة أقوى تمامًا من اللي كنا بنشوفه قبل كده، على مدار تاريخ مصر كله تم تطوير 100 قرية، ولكن الآن يتم تطوير آلاف القرى".



