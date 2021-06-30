Advertisements

تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة "علمى" دور يوليو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:44 م
جدول امتحانات الثانوية العامة
جدول امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
جدول امتحانات الثانوية العامة "علمى" .. انتهت المحافظات من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في نسب النجاح.

جدول امتحانات الثانوية العامة "علمى"

وتساءل طلاب الشهادة الثانوية ولاسيما الشعبة العلمية عن مواعيد وجداول الامتحانات التي من المقرر أن تعقد بنظام اللجان، وتكون اختبارات ورقية.

جدول امتحانات الثانوية العامة "علمى" وموعدها

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة "دور يوليو" للشعبة العلمية، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق العاشر من يوليو 2021، وتستمر حتى الثاني من أغسطس.

ونرصد لأبنائنا الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية جدول امتحانات الثانوية العامة "علمى" في السطور التالية:

امتحان اللغة العربية يوم الـ10 من يوليو.

اللغة الأجنبية الثانية في الـ12 من يوليو.

مادة الرياضات البحتة يوم 14 يوليو.

الكيمياء في الـ17 من يوليو.

أجازة من 19 يوليو وحتى الـ23 من الشهر نفسه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

امتحان مادة الفيزياء في الـ24 من يوليو.

اللغة الأجنبية الأولى يوم 26 يوليو.

الرياضيات التطبيقية الديناميكا 28 يوليو.

الأحياء والأستاتيكا يوم السبت 31 يوليو.

الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل الإثنين 2 أغسطس.
 
جدول امتحانات الثانوية العامة "علمى" وآلية الإجابات

 يذكر أن امتحانات نهاية العام، ستكون إجابة الأسئلة على "البابل شيت" فقط، وسيتم تسجيل حضور الطلاب في الامتحان على التابلت، وإتاحة نسخة من الكتب المدرسية بصورة إلكترونية على التابلت للطلاب.

IMG-20210605-WA0246
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة العلمية جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 جدول امتحانات الثانوية العامة بوابة الفجر الشهادة الاعدادية 2021 الإعدادية 2021

أخبار تهمك

عاجل - موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الليجا للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ ساعة و نصف

الأهلي يعلن غياب المقاتل عن موقعة بيراميدز

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ 8 دقائق

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على غيابات الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.. ننشر مواعيد الأدبي والعلمي

الثانوية العامة 2021.. تعرف على موعد الامتحانات والجدول النهائي

تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 "علمي وأدبي" والموعد

تصريح جديد من "التعليم" بشأن توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة

الموعد وطرق الحصول عليه.. مستجدات أرقام جلوس الثانوية

لطلاب الثانوية.. اعرف الكتب المسموح باصطحابها في الامتحانات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:28 م

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

07:02 م

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

04:08 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة