تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة "علمى" دور يوليو

جدول امتحانات الثانوية العامة "علمى" .. انتهت المحافظات من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في نسب النجاح.





جدول امتحانات الثانوية العامة "علمى"





وتساءل طلاب الشهادة الثانوية ولاسيما الشعبة العلمية عن مواعيد وجداول الامتحانات التي من المقرر أن تعقد بنظام اللجان، وتكون اختبارات ورقية.





جدول امتحانات الثانوية العامة "علمى" وموعدها





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة "دور يوليو" للشعبة العلمية، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق العاشر من يوليو 2021، وتستمر حتى الثاني من أغسطس.





ونرصد لأبنائنا الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية جدول امتحانات الثانوية العامة "علمى" في السطور التالية:





امتحان اللغة العربية يوم الـ10 من يوليو.





اللغة الأجنبية الثانية في الـ12 من يوليو.





مادة الرياضات البحتة يوم 14 يوليو.





الكيمياء في الـ17 من يوليو.





أجازة من 19 يوليو وحتى الـ23 من الشهر نفسه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





امتحان مادة الفيزياء في الـ24 من يوليو.





اللغة الأجنبية الأولى يوم 26 يوليو.





الرياضيات التطبيقية الديناميكا 28 يوليو.





الأحياء والأستاتيكا يوم السبت 31 يوليو.





الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل الإثنين 2 أغسطس.

جدول امتحانات الثانوية العامة "علمى" وآلية الإجابات





يذكر أن امتحانات نهاية العام، ستكون إجابة الأسئلة على "البابل شيت" فقط، وسيتم تسجيل حضور الطلاب في الامتحان على التابلت، وإتاحة نسخة من الكتب المدرسية بصورة إلكترونية على التابلت للطلاب.







