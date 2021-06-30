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عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي،  قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز مساء غدٍ الخميس في الدوري الممتاز 

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. 

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول. 

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وأليو ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس على ملعب «الأهلي وي السلام».

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