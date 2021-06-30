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بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس بداية يوليو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 1 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (3:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (3:4) درجات.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس بداية يوليو
بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس بداية يوليو

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