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هالة صدقي تسترجع ذكريات ثورة 30 يونيو
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:52 م
مي مرسي
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أحيت الفنانة هالة صدقي ذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال مشاركتها صورة من ذكريات هذا اليوم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبت "صدقي" قائله: "من أجمل الذكريات أنا وولادي من ميدان التحرير في ثورة ٣٠ يونيو في الشارع بالدرة المشوي.. تحيا مصر".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي كانت من خلال مسلسل "ليه لا؟"، مع عدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.
وكتبت "صدقي" قائله: "من أجمل الذكريات أنا وولادي من ميدان التحرير في ثورة ٣٠ يونيو في الشارع بالدرة المشوي.. تحيا مصر".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي كانت من خلال مسلسل "ليه لا؟"، مع عدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.
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