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الرعاية الصحية: إطلاق اسم الممرضة ولاء محمد جمعة على قسم الحضانات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على إطلاق اسم الممرضة "ولاء محمد جمعة"، والتي وافتها المنية هي وابنتها إثر حادث سير أليم، على قسم حضانات الأطفال بالمجمع الطبي في الإسماعيلية، إضافة إلى صرف المزايا المالية المتعلقة بمثل هذه الحالات لأسرتها، وذلك طبقًا للائحة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي عقد اليوم، بمقر رئاسة الهيئة، بمدينة نصر، وترأسه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وبحضور الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة.

كما حضر الاجتماع كلًا من الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.
الرعاية الصحية: إطلاق اسم الممرضة ولاء محمد جمعة على قسم الحضانات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: إطلاق اسم الممرضة ولاء محمد جمعة على قسم الحضانات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: إطلاق اسم الممرضة ولاء محمد جمعة على قسم الحضانات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: إطلاق اسم الممرضة ولاء محمد جمعة على قسم الحضانات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: إطلاق اسم الممرضة ولاء محمد جمعة على قسم الحضانات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: إطلاق اسم الممرضة ولاء محمد جمعة على قسم الحضانات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: إطلاق اسم الممرضة ولاء محمد جمعة على قسم الحضانات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: إطلاق اسم الممرضة ولاء محمد جمعة على قسم الحضانات بالمجمع الطبي بالإسماعيلية

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