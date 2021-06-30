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مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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تابع مجلس جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، وعضوية أعضاء المجلس الموقر، أعمال الإنتهاء من الإنشاءات بكلية الثروة السمكية، وأعمال الإحلال والتجديد في مزارع الإنتاج الحيواني والداجني بمزارع الجامعة بمنطقة دمو، وذلك على هامش انعقاد الجلسه رقم (١٨٨) لمجلس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء٢٠٢١٦٣٠

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن مبنى كلية الثروة السمكية يضم مدرجًا كبيرًا يتسع لحوالي 560 طالب وطالبة، بالإضافة إلى مدرجين آخرين سعة 200 طالب وطالبة لكل منهما، و12 معمل أنشطة مختلفة، بالإضافة إلى ٧٠ مكتب إداري، ومكتب العميد، ومجلس الكلية، ومكاتب السادة وكلاء الكلية، وقاعة السيمنار، وصالة إكلينيكية وأخرى جراحية.

وأشار سيادته أن مجلس الجامعة تابع أيضًا أعمال الإحلال والتجديد بمزرعة الإنتاج الداجنجي، والتي تضم ٣ عنابر رئيسية سعة 3000 دجاج بياض لكل عنبر، بالإضافة إلى عنبر تسمين، وكذلك مزارع الإنتاج النباتي، والتى تنقسم الى مزارع محاصيل تضم ٦ صوب، تعمل بكفاءة تامة، وصوبة خاصة بمشاريع التخرج لطلاب كلية الزراعة، بالاضافة إلى مزارع البساتين التي تحتوي على أشجار المانجو والزيتون والعنب والخوخ، وكذلك تحتوي المزرعة على ثلاث أحواض استزراع سمكي رئيسية، بالاضافة إلى حوض للأبحاث.

كما تم تفقد مزرعة الإنتاج الحيواني عدد كبير من رءوس الأبقار والأغنام، وأن أعمال التطوير في المزرعة تجري بوتيرة مستمرة من أجل زيادة سعة المزرعة الحيوانية ورفع كفاءتها.
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني
مجلس جامعة الفيوم يتابع انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية وأعمال إحلال وتجديد مزارع الإنتاج الحيواني والداجني

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