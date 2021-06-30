عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من مواجهة بيراميدز

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر التي تستبعد لمواجهة بيراميدز مساء غد الخميس في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





واستبعد موسيماني كلا من :-





محمد هاني لعدم الجاهزية، ومحمد محمود ووليد سليمان للإصابة، وكريم نيدفيد ومحمود متولي وناصر ماهر ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا لوجهة نظر فنية.



