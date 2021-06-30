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عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من مواجهة بيراميدز
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:55 م
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر التي تستبعد لمواجهة بيراميدز مساء غد الخميس في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
واستبعد موسيماني كلا من :-
محمد هاني لعدم الجاهزية، ومحمد محمود ووليد سليمان للإصابة، وكريم نيدفيد ومحمود متولي وناصر ماهر ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا لوجهة نظر فنية.
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