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عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من مواجهة بيراميدز

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر التي تستبعد لمواجهة بيراميدز مساء غد الخميس في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلا من :- 

محمد هاني لعدم الجاهزية، ومحمد محمود ووليد سليمان للإصابة، وكريم نيدفيد ومحمود متولي وناصر ماهر ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا لوجهة نظر فنية.

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