11 لاعبـًا ينتقلون بنظام 32 عامًا

انتهت أمس فترة تقديم طلبات الأندية الراغبة بتسجيل اللاعبين المتقدمين للانتقال بنظام 32 عامًا للموسم الرياضي 2021-2022م، فيما لم يتقدم أي لاعب بطلب الانتقال على نظام 28 عامًا.

وأسفرت الانتقالات الخاصة بنظام 32 عامًا عن انتقال 11 لاعبًا من بين أندية الدرجة الأولى وأندية الدوري الممتاز, حيث انتقل اللاعب محمد آل سالم من نادي الوحدة إلى نادي النور، واللاعب حسين المحسن من نادي الوحدة إلى نادي المحيط، وانتقل اللاعب ميثم آل عجاج من نادي الصفا إلى نادي الابتسام، وانتقل اللاعب ماجد أبو الرحى من نادي الوحدة إلى نادي الخليج، وانتقل اللاعب محمد الزاير من نادي الأهلي إلى نادي مضر، وانتقل اللاعب علي الناصر من نادي العدالة إلى نادي الفتح، وانتقل اللاعب يحيى عجاج من نادي الصفا إلى نادي الترجي، وانتقل اللاعب عبد العزيز السليمان من نادي الجيل إلى نادي الفتح، وانتقل اللاعب مرهون الماء من نادي الهدى إلى نادي الوحدة، فيما أبقى نادي الصفا على لاعبيه حسين الحنابي وعلي آل غانم.