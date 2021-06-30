لقاء سويدان تستعيد ذكريات ثورة 30 يونيو

احتفلت الفنانة لقاء سويدان بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت "سويدان" تعليقا على الصورة قائله: "تحيا مصر".



يُذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" وهو بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصري، ومى فخري، وأحمد صيام.