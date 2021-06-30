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كثافات مرورية بطريق "مصر/ أسيوط" الزراعي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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ظهرت كثافات مرورية بطريق مصر أسيوط الزراعي، وجار سحب الكثافات المرورية والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة بظهور كثافات مرورية، بالطريق المشار إليه، بمدينة العياط، جنوب المحافظة.

ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية للعمل على سحب الكثافات المرورية والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

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