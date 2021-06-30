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تعرف على الثلاثي الكبار في قائمة الفراعنة بأولمبياد طوكيو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد المنتخب الأولمبي للسفر الي طوكيو الشهر القادم من أجل خوض دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ، ويرغب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب فى الظهور بشكلٍ مميز من أجل التتويج بميدالية.

وعلم الفجر الرياضي أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني استقر على ضم كل من أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ولاعبي الزمالك طارق حامد ومحمود حمدي الونش ضمن قائمة المنتخب الأولمبي بعد رفض ليفربول ارسال محمد صلاح وجالطة سراي التركي رفض مصطفى محمد.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي:-

مصر × إسبانيا يوم 22 يوليو.. التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.
مصر × الأرجنتين يوم 25 يوليو.. التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.
مصر × أستراليا يوم 28 يوليو.. الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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منتخب مصر طارق حامد حجازي الونش

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