مي ذكي تنتهي من تسجيل أغنية "زي زمان"





انتهت الفنانة الشابة مي ذكي، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "زي زمان"، لطرحها منتصف الشهر المقبل علي جميع منصات الأغاني والتواصل الاجتماعي، وميديا برودكشن Hk agency.





الأغنية من كلمات علي فتحي، الحان عماد تاج، توزيع مورو، جيتار مصطفي نصر، مهندس صوت جورج يعقوب، مكس وماستر مورو، ومن إنتاج شركة تاج ميديا، ومن المقرر تصوير الأغنية علي طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.





يذكر أن أخر أعمال مي ذكي كانت مشاركتها في أوبريت "شعبها جيش" من إخراج بتول عرفة.



