أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده





وأضاف:" يهمني بس رأي ربنا فيا وانا هعمل زي ما ربنا سبحانه وتعالي أمرني:"( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ".



يذكر أن والد حسام حبيب قد كتب منشورًا يعتذر فيه عن ما صدر منه معلقًا:" بخرف بحكم السن وهقاضي نضال الاحمدية في المحكمه "





الجدير بالذكر أن نضال الأحمدية نشرت تسجيل صوتي مسرب لوالد حسام حبيب يكشف فيه عن مخطط ابنه للزواج علي شيرين والاستيلاء علي أموالها "

وجه الفنان حسام حبيب رسالة لوالده عقب نشره لبوست يعتذره فيه عن ما صدر منه بسبب أزمه التسجيل المسرب له وذلك عبر حسابه الرسمي علي " إنستجرام".نشر الفنان حسام حبيب صورة لوالده وعلق قائلا:"وانا مقبلش أبدا انك تقول علي نفسك بتخرف بحكم السن،لان مهما بغير علي بيتي غصب عني لازم اغير علي ابويا مهما اذتني ومهما عملت لانك عارف ان عمري ما همني رأي حد فيا.