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مدرب منتخب الدنمارك: أعشق إنريكي وإسبانيا ستصل لنهائي اليورو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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يعشق المدير الفني لمنتخب الدنمارك، كاسبر هيولماند، الكرة التي يقدمها المنتخب الإسباني، ويثق في أن منتخب لويس إنريكي يمكنه الفوز ببطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020).

 

وقال هذا الأربعاء في مؤتمر صحفي في معسكر المنتخب الدنماركي في هيلسينجور، شمال كوبنهاجن، "أحب إسبانيا. أعشق طريقة لعبهم وكيف يفتحون المباريات. أنا مقتنع بأنها قد تفوز بالبطولة".

 

وسلط هيولماند الضوء على رهان لويس إنريكي على العديد من اللاعبين الشباب، وكيف تمكن هؤلاء من التعلم على أيدي بعض المخضرمين، أمثال سيرجيو بوسكيتس.

 

وأقر المدرب الدنماركي بأن إسبانيا أظهرت بعض "نقاط الضعف" لكنه لا يوليها أهمية كبرى، ويؤكد أنها "يمكن أن تتحسن".

 

ويعود إعجاب هيولماند بأسلوب برشلونة وبيب جوارديولا إلى أكثر من عقد من الزمان، وتحديدا إلى أيامه الأولى في نوردسجيلاند الدنماركي، حتى أنه سافر إلى برشلونة عدة مرات لمشاهدة تدريب الفريق الكتالوني.

 

وأقر "جوارديولا الدنماركي" كما كان يُلقب في أيامه الأولى في الدنمارك، مؤخرا بتأثره بمديرين فنيين آخرين، مثل مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، الذي وصف عمله بأنه "مثير للإعجاب" و"مصدر إلهام".

 

واختتم تصريحاته اليوم بقوله "إسبانيا تستطيع أن تصل إلى النهائي".

 

وأظهر المنتخب الدنماركي قوة ذهنية ونفسية وأداء مميزا على أرض الملعب في منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بالرغم من الصدمة التي تعرض لها بعد الأزمة القلبية التي عانى منها نجم الفريق، كريستيان إريكسن، على أرض الملعب خلال المباراة الافتتاحية أمام فنلندا.

 

وبلغ منتخب الدنمارك الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا على حساب نظيره الويلزي إثر فوزه العريض عليه (4-0) في اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي في هولندا.

 

ويلتقي المنتخب الدنماركي مع نظيره التشيكي في ربع نهائي يورو 2020 يوم السبت المقبل على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.

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