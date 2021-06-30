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النيابة العامة: 19 متهما متورطون في قضية تهريب الأثار خارج البلاد

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد. 

حيث كانت «النيابة العامة» قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.

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