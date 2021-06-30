والد الطفل فهد مريض مرضى ضمور العضلات الشوكي باكية: "الرئيس السيسي أحيانا بكلمته اليوم"

أجهشت السيدة إسلام عز الدين، والدة الطفل فهد مريض ضمور العضلات الشوكي والتي استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثتها، في البكاء بعد إعلان الرئيس السيسي بتحمل الدولة علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.



وقالت "إسلام" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج"الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء:’"عملت استغاثة للرئيس الاب والسند لينا ومكنتش متوقعة أنه ممكن يستجيب لينا لأن العلاج مكلف وغالي الثمن".



وأضافت "بعد تصريحات الرئيس السيسي اليوم اتولدنا كلنا من أول وجديد، وأتمنى من كل الناس يتبرعوا لصالح صندوق تحيا مصر الذي سيتولى علاج هؤلاء المرضى، اكتشفت مرض ابني وهو عنده 6 شهور وهو دلوقتي عنده 10 شهور ووصل لمرحلة أنه مش قادر يتنفس وميقدرش يأكل، والدكتورة قالتلي بعد سنتين مش هيقدر يعيش وكنت بصرف 700 إلى 800 جنيه فيتامينات علشان يقدر يعيش، ولكن بعد تصريحات الرئيس السيسي حسيت إن ابني إنسان وله حق والرئيس أحيانا كلنا بكلمته".

