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فيلم "شخوص عالمنا التحتي" للمركز القومي للسينما" يشارك بمهرجان " On Art"

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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 يشارك فيلم "شخوص عالمنا التحتي للمخرج "هيثم شريف" و إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي"  بالمسابقة الرسمية في مهرجان On Art المقرر إقامته بالعاصمة البولندية وارسو بتنظيم من صندوق دعم وتطوير المصورين السينمائيين البولندي. 

وهو مهرجان متخصص في الأفلام التي يشكل الفن والفنانين التشكيليين موضوعها الأساسي, ويعتبر من أكبر المهرجانات من نوعه في وسط أوروبا, حيث سيتم عرض الفيلم في عشرة مدن بولندية وبينهم العاصمة وارسو وفي أرقى الأماكن مثل المتاحف الفنية, كما سيتم عرضه أيضاً في الهواء الطلق في شوارع العاصمة للجمهور.


و تدور أحداث الفيلم حول شخص يدعي "أيمن فرغلي" و هو صنايعي حجر وفنان تشكيلي وراقص معاصر ، و أطلق عليه أهل منطقته  "مونه" العفريت" و بسبب حادث معين يتعرض له يتسبب في تغيير حياته للأبد وتتغير بعد ذلك أيضا نظرة كل من حولة له. 


يذكر أن المخرج "هيثم شريف" فنان بصرى مصرى معاصر, كاتب, ومصنع, حاصل على بكالوريوس كليةالخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الرسوم المتحركة، و دبلوم عالى فى العلوم السينمائية المتخصصة من المعهد العالى للسينما ويعمل فى الوقت الحالى كمخرج للافلام التسجيلية بالمركز القومي للسينما.

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