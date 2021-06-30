سميرة سعيد: استعد لإطلاق اغنية Mon Chéri.. و لا مانع من تقديم ديو غنائي

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سميرة سعيد: استعد لإطلاق اغنية Mon Chéri.. و لا مانع من تقديم ديو غنائي
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:12 م
الفجر الفني
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كشفت الفنانة سميرة سعيد أنها تشعر بالسعادة في تعاونها مع الموزع طاوق مدكور، قائلة: "طارق مدكور موزع عالمي و شاطر جدا ولا يقل شطارة عن اي حد عالمي".
وتابعت خلال لقائها مع باسم كميل وسارة المنذر علي راديو إنرجي ٩٢.١: "ما اقدمه هو منفذ للكثير من الامور في حياتنا خاصة اننا في مجتمع به مجموعة من التقاليد والعادات"، وكشفت سعيد علي إنها إن لم تكن فنانة كانت ترغب في أن تكون بعمل له علاقة بالفن والذوق والاتيكيت او مهندسة ديكور.
وأكملت : "أخدت التطعيم ضد كورونا من شهرين جرعتين، مزوداها شوية في الخوف والحرص من الكورونا، وكنت أبقي في المنزل, كان عندي اندهاش إن إزاي رغم التقدم العلمي مفيش علاج لفيروس، كورونا حاجة ورا الخيال"، وكشفت انه خلال شهر رمضان تابعت مسلسل لعبة نيوتن لمني زكي قائلة: "كلمت مني وباركتلها على العمل"، وكشفت سعيد عن وجود استعداد جيد من جانبها للتمثيل.
وقالت:"لما بعمل حاجة حلوة وحد بيكلمني يقولي مبروك بتبسط ولا طالعة من حفلة بشعر بالسعادة الكبيرة".
وأكملت الديفا سميرة سعيد، تحاول التقرب من فئة الشباب التي منهم ابنها شادي لتقديم أغاني مختلفة، قائلة:" كل ألبوماتي بحس إنها شبهي باستثناء عمل واحد من أعمالي القديمة"، وخلال الحلقة كشفت انها تفضل العيش في قرية صغيرة بها موسيقى بدلا من لف العالم بدون موسيقي.
وكشفت سعيد عن اطلاقها اغنية جديدة بعد ١٢ يومآ على ردايو إينرجي باسم Mon Chéri، قائلة: " الأغنية هترجعنا للسبعينات ومتصورة فيديو كليب، والالبوم سيكون باسم ٢٠٢١"، وكشفت عن امنيتها في تقديم ديو غنائي مع أي فنان.
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