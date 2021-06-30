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الجمعة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الاهرام وضعفها بمنطقتي فيصل والهرم ) لـمـدة ٨ سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة ١٠ مساء يوم الجمعة الموافق ٢/٧/ ٢٠٢١ حتي الساعة ٦ من صباح اليوم التالى السبت الموافق٣/٧/٢٠٢١ .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل مسار خط قطر ١٢٠٠ مم من خط طرد بولي ايثلين عالي الكثافة ( hdpe ) بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصرى .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب ورئيس حي الهرم بسرعه انهاء الأعمال والالتزام الكامل بالمواعيد المحددة دون تجاوزها .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا.

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