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المركز القومي للترجمة يشارك بأحدث إصداراته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو و يستمر حتى 15 يوليو المقبل.


تضم القائمة المشاركة مجموعة كبيرة من أهم واحدث الإصدارات نذكر منها :"فتيات خلف قضبان "،"سجون نختار أن نحيا فيها"،"الأزمات الشرقية :المسألة الشرقية و اللعبة الكبرى"،"لغز الوعي"،"الغصن الذهبي"،"التفسير الإبداعي للأحلام"،"عوالم متنوعة في القص والعوالم الممكنة"،"الفلسفة الفرنسية في القرن العشرين"،"الأولاد البنات يتعلمون بطرق متباينة :دليل المعلمين والآباء"،"كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين"،"مدخل و منهجيات البحث في العلوم الاجتماعية"،"النباتات والمخ البشري"،"مبادئ تاريخ الفن "،"القيادة غير التقليدية"،"رؤية نانوية :هندسة المستقبل"،"تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية"،"الاحتجاج:مقدمة ثقافية للحركات الاجتماعية"،"أماكن صغيرة و قضايا كبيرة"،"تاريخ أوروبا في العصر الحديث"،"فكرة الطبيعة"،"تاريخ العرب العام "،"الامبريالية و الهوية الثقافية و كرة القدم"،"المناورة الإستراتيجية في الخطاب الحجاجي"،"الحداثة الثورية"،"الغرفة العائمة"،"السعي وراء المجد"،"تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم"،"السياسة الأخلاقية"،"موسكو-القاهرة"،"طه حسين من الأزهر للسوربون"،"اللسانيات "،"مدخل إلى الايدولوجيات السياسية"و "مناهج التحليل النقدي للخطاب".

جدير بالذكر أن منفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة سوف يعمل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً طوال فترة إقامة المعرض مع تقديم نفس خصومات معرض الكتاب على جميع الإصدارات .

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