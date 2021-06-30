بالتزامن مع عرض "ليه لأ".. سارة عبد الرحمن تنضم إلى "الثمانية"





بالتزامن مع عرض أحدث أعمالها الدرامية وهو الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟!، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في مصر مؤخراً على منصة شاهد، تنضم سارة عبد الرحمن إلى طاقم عمل مسلسل الثمانية، من إخراج أحمد مدحت وتأليف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر عرضه قريباً على قنوات ام بي سي بالإضافة إلى منصة شاهد.

ويشارك في بطولة مسلسل الثمانية عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفي البنا.

يُذكر أن أحدث أعمال سارة عبد الرحمن كان من خلال مشاركتها في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟!، بطولة منة شلبي وأحمد حاتم، وإخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، والمسلسل يُعرض حالياً على منصة شاهد محققاً أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة.