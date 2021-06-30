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بالتزامن مع عرض "ليه لأ".. سارة عبد الرحمن تنضم إلى "الثمانية"

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بالتزامن مع عرض أحدث أعمالها الدرامية وهو الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟!، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في مصر مؤخراً على منصة شاهد، تنضم سارة عبد الرحمن إلى طاقم عمل مسلسل الثمانية، من إخراج أحمد مدحت وتأليف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر عرضه قريباً على قنوات ام بي سي بالإضافة إلى منصة شاهد.
ويشارك في بطولة مسلسل الثمانية عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفي البنا.
يُذكر أن أحدث أعمال سارة عبد الرحمن كان من خلال مشاركتها في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟!، بطولة منة شلبي وأحمد حاتم، وإخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، والمسلسل يُعرض حالياً على منصة شاهد محققاً أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة.
ويُعد الدور الأبرز لـ سارة عبد الرحمن في مسلسل سابع جار 2018، من خلال شخصية هبة التي حققت نجاحاً كبيراً، وتركت بصمة لدى الجمهور، لكونها تمثل قطاعاً كبيراً من الفتيات في عمر العشرينيات، لترصد صراع هذا الجيل مع الأجيال السابقة، وما يحمل من قضايا وهموم البحث عن الهوية، وقد حققت سارة ظهورها الأول أمام النجم أحمد حلمي في الفيلم الكوميدي 1000 مبروك، لتشارك بعدها في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، من بينها تحت السيطرة، لا تطفئ الشمس، وسواح، والكنز2: الحب والمصير.

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