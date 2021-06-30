أحمد موسى عن ثورة 30 يونيو: "أعظم يوم في تاريخ الكون" (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها أعظم ثورة في تاريخ الكون.



وعرض موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، مشاهد لملايين المصريين في كل المحافظات من الإسكندرية إلى أسوان يوم 30 يونيو 2013، قائلا: «33 مليون مصري نزلوا في الشوارع بهتاف يسقط حكم المرشد وإنزل يا سيسي».



وأضاف: «حررنا بلادنا من احتلال إخواني مجرم ومن تنظيم إرهاب وكان الهتاف واحد إرحل يا مرسي»، مشيرًا إلى أن ملايين المصريين نزلوا الشوارع «لأننا كان عندنا حماية من الله سبحانه وتعالى ثم جيشنا العظيم بعد تهديدات قبلها بأيام بقتل وسحل كل من ينزل»، مؤكدا أن الشعب المصري صنع المستحيل وأسقط الجماعة الإرهابية في 30 يونيو.

