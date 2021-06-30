Advertisements

أحمد موسى عن ثورة 30 يونيو: "أعظم يوم في تاريخ الكون" (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
وجه الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها أعظم ثورة في تاريخ الكون.

وعرض موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، مشاهد لملايين المصريين في كل المحافظات من الإسكندرية إلى أسوان يوم 30 يونيو 2013، قائلا: «33 مليون مصري نزلوا في الشوارع بهتاف يسقط حكم المرشد وإنزل يا سيسي».

وأضاف: «حررنا بلادنا من احتلال إخواني مجرم ومن تنظيم إرهاب وكان الهتاف واحد إرحل يا مرسي»، مشيرًا إلى أن ملايين المصريين نزلوا الشوارع «لأننا كان عندنا حماية من الله سبحانه وتعالى ثم جيشنا العظيم بعد تهديدات قبلها بأيام بقتل وسحل كل من ينزل»، مؤكدا أن الشعب المصري صنع المستحيل وأسقط الجماعة الإرهابية في 30 يونيو.

أخبار تهمك

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020

منذ ساعة و 23 دقيقة

تاكيس جونياس يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ ساعة الا ربع

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ أقل من نصف ساعة

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يقرر عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و نصف

تعرف على الثلاثي الكبار في قائمة الفراعنة بأولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ ساعة و 13 دقيقة

ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2021 قبل مباريات ربع النهائي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

09:01 م

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

04:08 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة