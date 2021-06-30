Advertisements

"رسائل من نور" يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب"

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


يشارك كتاب "رسائل من نور" لمجموعة من كتاب المعتكف الكتابي ، الصادر عن "دار ليان" للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الثانية والخمسين ، ليكون هو الإصدار الجماعي الخامس للمعتكف، والذي يضم بين دفتيه مشاركات خمسين كاتبا وكاتبة.

خمسون كاتبا وكاتبة يقفون على حافة الحلم، يعبرون أعتاب عالم الكتابة بخطى واثقة، يطلقون سراح كلمات خرجت من القلب، لتحمل من عبق أرواحهم ومشاعرهم، أفكارهم وتجاربهم، تخبرنا أصداء حروفهم أنها أول الغيث فقط.

في "رسائل من نور" أنت أمام وجبة ثقافية ثرية ومتنوعة، حديقة غناء فيها من ألوان الزهور ما يجذب العين ويسر القلب، تتنقل فيما بينها فتمتص من رحيقها الأخاذ، فتستمتع بصنوف وألوان أدبية مختلفة، مابين المقال والقصة القصيرة والنصوص النثرية،  يغلب عليها الفصحى بالإضافة إلى بعض من العامية المفصحة، تعيش بين طياتها مع الرومانسية والواقعية، الرمزية والرؤى الفلسفية، ماهية الإنسان وصراعاته الداخلية، تشهد مع شخوصها الأفراح والأتراح، الآمال والآلام، ذكريات الماضي وأحلام المستقبل، يجتاح عقلك عصف ذهني؛ بحثا عن إجابات لأسئلة  لطالما شغلت الإنسانية، كل هذا وأكثر في قوالب سردية ماتعة مختلفة التقنيات.

يدعوكم كتاب"رسائل من نور" إلى دخول عوالمهم الخاصة، الاقتراب من جزء أصيل وحقيقي فيهم، مشاركتهم بداية تحقيق الحلم، وخروج حروفهم إلى النور، لتجدون أنفسكم أمام أوراق من لحم ودم، أوراق تنبض بالحياة، فترسم أصدق وأدق المشاعر والأحاسيس.

جدير بالذكر أن"رسائل من نور" كان طوق النجاة الذي أنقذ كتاب المعتكف من براثن الخوف والعزلة والقلق مع بداية أزمة كورونا، تلك العزلة التي فرضت عليهم؛ فتغلبوا عليها بممارسة شغفهم، ليكونوا أول السابحين ضد التيار، فاستطاعوا الرسو  بموهبتهم على بر الأمان وتحقيق الأحلام، لذا يعدكم ركاب سفينة"رسائل من نور" بإبحار آمن ورحلة ممتعة بإذن الله.

أخبار تهمك

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020

منذ ساعة و 25 دقيقة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و نصف

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ أقل من نصف ساعة

تاكيس جونياس يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يقرر عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ ساعة

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على الثلاثي الكبار في قائمة الفراعنة بأولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 26 دقيقة

ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2021 قبل مباريات ربع النهائي

منذ أقل من ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 م

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

07:55 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

09:01 م

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

04:08 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة