"رسائل من نور" يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب"









يشارك كتاب "رسائل من نور" لمجموعة من كتاب المعتكف الكتابي ، الصادر عن "دار ليان" للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الثانية والخمسين ، ليكون هو الإصدار الجماعي الخامس للمعتكف، والذي يضم بين دفتيه مشاركات خمسين كاتبا وكاتبة.





خمسون كاتبا وكاتبة يقفون على حافة الحلم، يعبرون أعتاب عالم الكتابة بخطى واثقة، يطلقون سراح كلمات خرجت من القلب، لتحمل من عبق أرواحهم ومشاعرهم، أفكارهم وتجاربهم، تخبرنا أصداء حروفهم أنها أول الغيث فقط.





في "رسائل من نور" أنت أمام وجبة ثقافية ثرية ومتنوعة، حديقة غناء فيها من ألوان الزهور ما يجذب العين ويسر القلب، تتنقل فيما بينها فتمتص من رحيقها الأخاذ، فتستمتع بصنوف وألوان أدبية مختلفة، مابين المقال والقصة القصيرة والنصوص النثرية، يغلب عليها الفصحى بالإضافة إلى بعض من العامية المفصحة، تعيش بين طياتها مع الرومانسية والواقعية، الرمزية والرؤى الفلسفية، ماهية الإنسان وصراعاته الداخلية، تشهد مع شخوصها الأفراح والأتراح، الآمال والآلام، ذكريات الماضي وأحلام المستقبل، يجتاح عقلك عصف ذهني؛ بحثا عن إجابات لأسئلة لطالما شغلت الإنسانية، كل هذا وأكثر في قوالب سردية ماتعة مختلفة التقنيات.





يدعوكم كتاب"رسائل من نور" إلى دخول عوالمهم الخاصة، الاقتراب من جزء أصيل وحقيقي فيهم، مشاركتهم بداية تحقيق الحلم، وخروج حروفهم إلى النور، لتجدون أنفسكم أمام أوراق من لحم ودم، أوراق تنبض بالحياة، فترسم أصدق وأدق المشاعر والأحاسيس.



