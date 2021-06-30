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الصحة: البدء في إنتاج أول 600 ألف جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن بدأ اليوم إنتاج أول 600 ألف جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك وهذا بفضل الإرادة السياسية المستمرة التي تستهدف توطين صناعة اللقاحات في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن هناك العمل حاليًا على مصنعين تابعين لشركة فاكسيرا لإنتاج اللقاح خاصة بعد استقدام الخبراء الصينيين ولجان المتابعة من المنظمات العالمية للإشراف على عمليات الإنتاج.

وأشار إلى أن مصر تستهدف أن يكون هناك أول صناعة مصرية للقاحات خاصة أن الدولة المصرية من أوائل دول العالم التي اتخذت قرار توطين هذه التكنولوجيا وأن يكون هناك صناعة وطنية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج فيما بعد.

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