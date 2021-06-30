تاكيس جونياس يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري





أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والتي تقام على استاد الأهلي بالسلام في التاسعة من مساء الخميس.





وتضم القائمة المختارة:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي





خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي





خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس -



