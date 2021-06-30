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تاكيس جونياس يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:40 م
محمد زويد
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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والتي تقام على استاد الأهلي بالسلام في التاسعة من مساء الخميس.
وتضم القائمة المختارة:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي
خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس -
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