"حماة الوطن": جماعة الإخوان حاولت اللعب على مشاعر المصريين تحت ستار الدين



وأشار مساعد رئيس الحزب، إلى أن الأزمة تفاقمت أيضًا خلال حكم الإخوان مع وجود برنامج أسبوعي يسخر من رئيس الدولة، مستطردًا: "رئيس مصر لا يجب أن يكون محل سخرية واستهزاء، فهذا قد ولد شعور "بالدونية" عن هذا الرئيس الذي لم يكن يعرف البروتوكول وسببَّ الحرج للدولة المصرية مع الزعماء والرؤساء سواء في داخل مصر أو خارجها، وكان غير جدير بأن يكون رئيس جمهورية مصر وكان يحط ويقلل من شأن الدولة المصرية في شخصه الذي لا يجيد فن التعامل والبروتوكول كرئيس دولة".



وأكد "الغباشي" أنهم كانوا يستهدفون أن تكون مصر دولة تابعة للخلافة الإسلامية الذين يسعوا اليها وأن تدار مصر إمارة صغيرة في دولة الخلافة يديرها تنظيم الإخوان المسلمين في الدولة، كل هذا دفع المصريين للخروج ورفض هذا الكلام في ثورة 30 يونيو، حيث خرجت أعداد غير مسبوقة في العالم من 30 إلى 33 مليون مواطن حسب تعداد وكالات الأنباء والتصوير بالأقمار الصناعية في كل شوارع وميادين مصر، رافضين حكم الإخوان.



ولفت إلى أن الشعب هو من طالب الجيش بالحماية والتدخل، واستجاب الجيش ولبي النداء وقام بإنذار رئيس الجمهورية وإعطاءه مهلة أكثر من مرة وعندما رفض الاستجابة كان الخروج العظيم للشعب في 30 يوينو.



وأوضح "الغباشي" أنه تم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، بإجراء انتخابات نزيهة وبنسبة تتجاوز 97% من إجمالي الناخبين، وهذه نسبة غير مسبوقة على مسمع ومرأى جميع المراقبيين الدوليين والمنظمات الدولية والرأي العام في مصر وخارج مصر.



وتابع قائلًا: بعد انتخاب الرئيس بدأ وضع خطط للنهوض بالوطن، وكانت هذه الخطط تهدف إلى بناء شامل للدولة الجديدة وفقًا للتخطيط الاستراتيجي، وكانت تشمل المشروعات القومية العملاقة، وأيضًا تطوير المرافق واحتياجات المواطن، فتم بناء العديد من محطات الكهرباء وأصبحت مصر توفر الكهرباء بالكامل ولديها فائض تقوم بتصديره لبعض الدول المجاورة، وأيضًا تم الاكتفاء من الوقود، وكذلك الخبز حيث قامت وزارة التموين بعمل منظومة الخبز، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات عادت بنتيجة طيبة على المواطن المصري.





وفيما يتعلق بالمشروعات القومية العملاقة، قال "الغباشي" إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الخاصة بالطرق وإنشاء تفريعه جديدة لقناة السويس، وكل هذه المشروعات تعود بالنفع على الدولة المصرية، وأيضًا تساعد على جذب الاستثمارات والقضاء على البطالة بتشغيل عدد كبير من المواطنين، وأيضًا تلاها خطوات الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية التي عادت بالنفع، مثل 100 مليون صحة، مكافحة فيروس سي.



وتساءل مساعد رئيس حزب حماة الوطن، قائلًا: لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي، ولولا ما تم من شفاء عدد كبير من مرض فيروس سي، ماذا كان مصير المصريين إذا أتت جائحة كورونا ومرضي فيروس سي لم يتم علاجهم؟ مضيفًا " بالطبع ستكون هناك أعداد بمئات الالاف من المرضي والوفيات، وأيضًا لم تكن الحكومة قادرة على دفع التعويضات والمنح التي تقدمها للقطاعات المتضررة نتيجة توقف الاقتصاد بسبب فيروس كورونا".





وأكد "الغباشي" أن كل هذه النتائج الإيجابية لخطط الرئيس السيسي رفعت تصنيف ائتمان الدولة المصرية إلى إيجابي جيد واعتُبرت مصر من الدول القليلة التي استطاعت أن تتجاوز جائحة كورونا دون أن يتضرر الاقتصاد فيها بشكل كبير.



قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الذكري الـ 8 لثورة 30 يونيو، هي ذكري سعيدة وذلك بعد أن أسينا لمدة عام بعد انتخاب البرلمان الإخوان، متابعًا " مصر كانت رايحة في غيابات الجب وبئر عميق لا قرار له، ولكن الشعب اكتشف أن هذه الجماعة الضالة تسعي للحكم فقط وما تدَّعيه من تمسك بالدين هو مجرد عباءه ترتديها للعب على مشاعر المصريين وعلى تدينهم".وأضاف "الغباشي" في تصريح خاص لـ "الفجر" قائلًا: مع تولي محمد مرسي كثرت المشاكل في الوطن وكانت هناك الكثير من الطوابير تمتد لمسافات كبيرة انتظارًا للوقود في محلات الوقود، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي فترات طويلة خلال اليوم، وطوابير توزيع الخبز، والذي يُعتبر الغذاء الأهم والرئيسي للمواطن المصري، مؤكدًا أن الموطن المصري عانى كثيرًا من صعوبة الحصول على الخبز خلال فترة حكم الإخوان.