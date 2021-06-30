Advertisements

«مصر ام الدنيا»الشبان ببنها تحتفل بثورة 30 يونيو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أقامت مدارس وجمعية الشبان ببنها احتفالا بثورة 30 يونيو من خلال تقديم عروض فنية وشعرية واغاني وطنية تحت شعار «مصر ام الدنيا و٧ سنوات من الانجازات
جاء ذلك تحت اشراف مصطغي عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان بحضور اللواء عبد اللطيف ابو الخير المستشار العسكري للمحافظة والدكتور رمضان عرفه مدير عام مراكز اعلام القليوبية والدكتور احمد السقا الامين العام للجمعية والشخصيات العامة الدكتور حاتم البدوي نائب رئيس شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصطفي ابو حجر الكاتب الصحفي الحسيني عبد الفتاح

وبدأ الاحتفال بايات من القران الكريم تلاها تقديم عرضا مسرحيا عن حب الوطن وبعدها القي الطلاب نموذج مختصر عن تاريخ مصر الحربي والعسكري المشرف وحرب مصر الدائمة مع الحق والعدل.

كما غني الطلاب الاغاني الوطنية التي تبث روح الولاء والانتماء وسط تفاعل كبير وحماس من الجمهور.

واشار مصطفي عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس وجمعية الشبان ببنها ان عصر الجمهورية الجديدة الذي بدأ منذ ثورة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يستحق لقب باني مصر الجديدة مشيرا ان جهود التنمية في عهد الرئيس السيسي ساهمت في نقلة حضارية في مصر يتفاخر بها كل مصري.

واكمل ان دور المؤسسات التعليمية تربية الطلاب علي حب الوطن والاحتفال بالذكريات الوطنية التي تجعل الطلاب فخورين بماضيهم وحاضرهم املين في مستقبلهم.

اضاف إن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة على جميع الأنشطة خلال السنوات ال ٧ الماضية، كما أن الرئيس السيسى لديه إرادة وجدية فى التعامل بحسم مع الملفات والإرث الكبير من المشاكل المتراكمة، واستطاع بجهوده الحثيثة استعادة الريادة للدور المصرى المحورى والاستراتيجى فى المنطقة.
وتابع فرج أن ما تشهده مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم من طفرة تنموية إيجابية غير عادية بالبناء والتعمير الجاد والمتواصل والمستمر في كل المجالات، يعتبر امتداد للتاريخ العظيم القائم عليه الساهرين على حقوق الإنسان والحريصين على تلاحم وتماسك الشعب تحقيقا لرفعة مصر وتعزيزا لدورها في هذا الزمان الذى يعبر عن قوة مصر العظيمة وكيانها الكبير.
«مصر ام الدنيا»الشبان ببنها تحتفل بثورة 30 يونيو
«مصر ام الدنيا»الشبان ببنها تحتفل بثورة 30 يونيو
«مصر ام الدنيا»الشبان ببنها تحتفل بثورة 30 يونيو
«مصر ام الدنيا»الشبان ببنها تحتفل بثورة 30 يونيو
«مصر ام الدنيا»الشبان ببنها تحتفل بثورة 30 يونيو
«مصر ام الدنيا»الشبان ببنها تحتفل بثورة 30 يونيو

أخبار تهمك

ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2021 قبل مباريات ربع النهائي

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يقرر عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الثلاثي الكبار في قائمة الفراعنة بأولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 24 دقيقة

تاكيس جونياس يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ ساعة الا ربع

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ ساعة و 13 دقيقة

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

09:01 م

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

04:08 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة