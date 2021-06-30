«مصر ام الدنيا»الشبان ببنها تحتفل بثورة 30 يونيو

أقامت مدارس وجمعية الشبان ببنها احتفالا بثورة 30 يونيو من خلال تقديم عروض فنية وشعرية واغاني وطنية تحت شعار «مصر ام الدنيا و٧ سنوات من الانجازات

جاء ذلك تحت اشراف مصطغي عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان بحضور اللواء عبد اللطيف ابو الخير المستشار العسكري للمحافظة والدكتور رمضان عرفه مدير عام مراكز اعلام القليوبية والدكتور احمد السقا الامين العام للجمعية والشخصيات العامة الدكتور حاتم البدوي نائب رئيس شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصطفي ابو حجر الكاتب الصحفي الحسيني عبد الفتاح



وبدأ الاحتفال بايات من القران الكريم تلاها تقديم عرضا مسرحيا عن حب الوطن وبعدها القي الطلاب نموذج مختصر عن تاريخ مصر الحربي والعسكري المشرف وحرب مصر الدائمة مع الحق والعدل.



كما غني الطلاب الاغاني الوطنية التي تبث روح الولاء والانتماء وسط تفاعل كبير وحماس من الجمهور.



واشار مصطفي عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس وجمعية الشبان ببنها ان عصر الجمهورية الجديدة الذي بدأ منذ ثورة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يستحق لقب باني مصر الجديدة مشيرا ان جهود التنمية في عهد الرئيس السيسي ساهمت في نقلة حضارية في مصر يتفاخر بها كل مصري.



واكمل ان دور المؤسسات التعليمية تربية الطلاب علي حب الوطن والاحتفال بالذكريات الوطنية التي تجعل الطلاب فخورين بماضيهم وحاضرهم املين في مستقبلهم.



اضاف إن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة على جميع الأنشطة خلال السنوات ال ٧ الماضية، كما أن الرئيس السيسى لديه إرادة وجدية فى التعامل بحسم مع الملفات والإرث الكبير من المشاكل المتراكمة، واستطاع بجهوده الحثيثة استعادة الريادة للدور المصرى المحورى والاستراتيجى فى المنطقة.

وتابع فرج أن ما تشهده مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم من طفرة تنموية إيجابية غير عادية بالبناء والتعمير الجاد والمتواصل والمستمر في كل المجالات، يعتبر امتداد للتاريخ العظيم القائم عليه الساهرين على حقوق الإنسان والحريصين على تلاحم وتماسك الشعب تحقيقا لرفعة مصر وتعزيزا لدورها في هذا الزمان الذى يعبر عن قوة مصر العظيمة وكيانها الكبير.