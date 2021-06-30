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عبد المنعم سعيد: مشروع تطوير الريف المصري خطوة ثورية كبيرة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا يوجد مدينة في مصر لا تشهد فارق وتغير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا ينعكس على أرقام معدلات التضخم والبطالة والنمو حتى رغم أزمة كورونا.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن أهم ما حدث في مصر قضية التعامل مع العشوائيات ثم تطوير الريف المصري وتوسعته بمشروع الدلتا الجديدة الذي يتعامل مع الزراعة كصناعة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تطوير الريف المصري خطوة ثورية كبيرة جدًا.

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