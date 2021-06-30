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سهم Didi pop الصينية يرتفع في اولي ايام تداولاته بالبورصة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
وكالات
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بدأ سهم Didi pop الصينية التداول عند 16.65 دولارًا للسهم، ارتفاعًا من سعر طرح الشركة البالغ 14 دولارًا للسهم.

وتم تقييم الشركة مؤخرًا في الأسواق الخاصة عند 62 مليار دولار.

كان التقييم اعتبارًا من أول صفقة يوم الأربعاء أكثر صمتًا من 100 مليار دولار التي توقعها البعض.

ومع ذلك ، فإنها تُصنف من بين أكبر الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

وبعد وقت قصير من تداولها الأول، قفزت القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 77 مليار دولار.

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