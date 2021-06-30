عبد المنعم سعيد: مصر أصبحت تُدير الثورة بدلًا من الفقر

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، إن هناك عدة أعمدة تضع أساس الوضع الراهن في مصر تتمثل في الانتقال من النهر للبحر وهو عنوان كبير يصف جوهر ما حدث في مصر خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال مضاعفة حجم الإعمار في مصر، لافتًا إلى أن كثير من المدن الجديدة يتم إنشاءها على البحر.



وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن العمود الثاني الغير مسبوق هو اختراق كل شيء، لم يعد في مصر شيء يسمى صحراء أو شيء مهمل، فهناك عملية استغلال غير مسبوقة للصحراء.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن العمود الثالث هو أن مصر أصبحت تدير الثورة وليس الفقر، بعد أن كانت تدير الفقر وزيادة أو نقص الدعم وتوزيع الأضرار، فكان الفكر في الماضي فقير جدًا، بينما الآن تكنولوجيا الإعمار وصلت أخيرًا لمصر، لافتًا أن البيروقراطية المصرية وتشريعاتها أو ما يسمى بـ "السوفت وير" بتاع مصر مازال يمثل مشكلة، موضحًا أنه جاري العمل على التحول الرقمي لمصر، مؤكدًا أننا أصبح لدينا تكامل جبار بين قوة مصر الصلبة وقوة مصر الناعمة.



ونوه، بأن الموكب الذهبي لنقل المومياوات التي نجحت مصر في تنفيذه أخرس جميع منتقدي الدولة المصرية.