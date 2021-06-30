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الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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دخل مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، فى مفاوضات جادة مع إدارة نادى أسوان، من أجل ضم محمود شبانة، مدافع نادي أسوان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي الفريق دخلوا في مفاوضات مع نادي أسوان، لحسم التعاقد مع محمود شبانة، بداية من الموسم المقبل لتدعيم خط الدفاع بناءً على طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

جاء ذلك لتعويض النقص العددي الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصة في ظل عدم قناعته بمستوى محمد عبد السلام.

ومن المنتظر أن يستغنى نادي الزمالك عن خدمات محمد عبد السلام بداية من الموسم المقبل، حال حسم التعاقد مع محمود شبانة.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل الفوز بالبطولات في الموسم المقبل.

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