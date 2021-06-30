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ليستر سيتي يحسم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن المهاجم الشاب باتسون داكا سينضم إلى صفوف الفريق، بعقد لمدة خمسة أعوام اعتبارا من غد الخميس، وذلك بمجرد إنجاز الإجراءات النهائية لإتمام التعاقد.

 

وينضم اللاعب الزامبي الدولي داكا، 22 عاما، إلى ليستر سيتي قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي استفاد من أهداف اللاعب في التتويج بلقب الدوري النمساوي، لأربعة مواسم متتالية، وذلك ضمن إجمالي سبعة ألقاب في كل المسابقات خلال هذه المواسم.

 

وسجل داكا 68 هدفا خلال 125 مباراة مع سالزبورج، في كل المسابقات، وقد توج هدافا للدوري النمساوي في الموسم الماضي، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة، بعدما سجل 27 هدفا خلال 28 مباراة فقط.

 

وقال داكا، في تصريحات للقناة الفضائية لليستر سيتي: "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى هذا النادي الكبير والتاريخي.. لقد كان هذا حلما بالنسبة لي، وأنا سعيد للغاية وأتطلع إلى ما هو قادم".

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