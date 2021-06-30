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"الديهي": مشروع تطوير الريف الأضخم في تاريخ الدولة المصرية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع تطوير الريف المصري هو الأضخم في تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختار 30 يونيو لهذه الانطلاقة لأضخم مشروع ينقل الريف المصري نقلة نوعية هائلة لم تشهدها البلاد منذ تأسيس مصر الحديث.

وتابع، أن ما شاهدناه اليوم باحتفالية تفقد الرئيس السيسي، لموقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، اصطفاف لإمكانيات الدولة المصرية بكل قطاعاتها التي تساهم في تطوير 1500 قرية بـ 51 مركز كمرحلة أولى بتكلفة تصل لـ 200 مليار جنيه.

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